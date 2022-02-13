«Милан» обыграл «Сампдорию» и возглавил Серию А

После ничейного результата в матче конкурентов из «Наполи» и «Интера» (1:1) футболисты «Милана» имел шанс подняться на первое место в Серии А. Для этого нужно было обыграть аутсайдеров из «Сампдории». Быстрый гол Рафаэла Леау позволил «россонери» добиться желаемого (1:0). После выноса мяча в поле от Марка Меньяна бразилец подобрал мяч, слева помчался к воротам и открыл счет.
«Милан» на очко опережает «Интер» и на два - «Наполи».
Протокол игры
|(1:0) Леау Рафаэл8'
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Томори Фикайо•Романьоли Алессио • 26'Флоренци Алессандро 88' (Калюлю Пьер ( 88') •Тонали Сандро•Беннасер Исмаэль 60' 75' (Крунич Раде ( 75') •Мессьяс Жуниор 57' (Ребич Анте ( 57') •Диас Браим 19' 57' (Кесси Франк ( 57') •Леау Рафаэл 57' (Салемакерс Алексис ( 57') •Жиру Оливье
Фальконе Владимиро•Берешиньски Бартош•Маньяни Джанджакомо•Колли Омар•Мурру Никола 53' (Виейра Ронни ( 53') •Конти Андреа 53' (Экдаль Альбин ( 53') •Ринкон Томас 10' 73' (Квальярелла Фабио ( 73') •Торсби Мортен 53' (Ауджелло Томмазо ( 53') •Кандрева Антонио 85' (Сабири Абдельхамид ( 85') •Сенси Стефано•Капуто Франческо
13 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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