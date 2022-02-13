«Милан» обыграл «Сампдорию» и возглавил Серию А

После ничейного результата в матче конкурентов из «Наполи» и «Интера» (1:1) футболисты «Милана» имел шанс подняться на первое место в Серии А. Для этого нужно было обыграть аутсайдеров из «Сампдории». Быстрый гол Рафаэла Леау позволил «россонери» добиться желаемого (1:0). После выноса мяча в поле от Марка Меньяна бразилец подобрал мяч, слева помчался к воротам и открыл счет.

«Милан» на очко опережает «Интер» и на два - «Наполи».