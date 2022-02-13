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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» обыграл «Сампдорию» и возглавил Серию А

13 Февраля 2022 • 16:32 Комментировать (1)
Милан
1:0
Сампдория
окончен

После ничейного результата в матче конкурентов из «Наполи» и «Интера» (1:1) футболисты «Милана» имел шанс подняться на первое место в Серии А. Для этого нужно было обыграть аутсайдеров из «Сампдории». Быстрый гол Рафаэла Леау позволил «россонери» добиться желаемого (1:0). После выноса мяча в поле от Марка Меньяна бразилец подобрал мяч, слева помчался к воротам и открыл счет.

«Милан» на очко опережает «Интер» и на два - «Наполи».

Протокол игры  
Милан 1:0Сампдория
(1:0) Леау Рафаэл8'   
Меньян МайкКалабрия ДавидеТомори ФикайоРоманьоли Алессио   26'Флоренци Алессандро  88' (Калюлю Пьер (  88') Тонали СандроБеннасер Исмаэль   60'  75' (Крунич Раде (  75') Мессьяс Жуниор  57' (Ребич Анте (  57') Диас Браим   19'  57' (Кесси Франк (  57') Леау Рафаэл  57' (Салемакерс Алексис (  57') Жиру Оливье
Запасные: Бакайоко ТьемуэБалло-Туре ФодеКастильехо СамуэльМальдини ДаниэльТатарушану ЧиприанМиранте Антонио
Фальконе ВладимироБерешиньски БартошМаньяни ДжанджакомоКолли ОмарМурру Никола  53' (Виейра Ронни (  53') Конти Андреа  53' (Экдаль Альбин (  53') Ринкон Томас   10'  73' (Квальярелла Фабио (  73') Торсби Мортен  53' (Ауджелло Томмазо (  53') Кандрева Антонио  85' (Сабири Абдельхамид (  85') Сенси СтефаноКапуто Франческо
Запасные: Аудеро ЭмильФеррари АлексСупряга ВладиславРавалья НиколаТримболи Симоне
13 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Комментарии (1)
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Vakho
13 Февраля 2022 в 16:59
Тут конечно Милан должен был забивать намного больше.
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окончен Милан 1:0 Сампдория 1.44 4.90 7.00
Идет 41 минута Эмполи 1:0 Кальяри 1.81 4.10 4.10
Идет 40 минута Верона 2:0 Удинезе 1.96 3.70 3.85
Идет 41 минута Дженоа 1:0 Салернитана 1.90 3.70 4.10
13.02  20:00 Сассуоло ... Рома 3.10 3.60 2.27
13.02  22:45 Аталанта ... Ювентус 2.70 3.55 2.55
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