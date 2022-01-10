Пеллегри может продолжит карьеру в другом клубе Серии А

Нападающий «Милана» Пьетро Пеллегри может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Футболист недоволен своим положением в команде. После перехода из «Монако» на правах аренды летом 2021 года, Пеллегри вышел на поле в Серии А всего 6 раз и не отметился ни одним результативным действием.

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио в «Твиттере», руководство «россонери» встретилось с агентом футболиста, чтобы обсудить досрочный разрыв аренды.

На данный момент в услугах нападающего заинтересованы три клуба из Серии А – «Торино», «Дженоа» и «Болонья». Какой вариант является самым реальным, пока что не сообщается.