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Чемпионат Италии. Серия А

​Жиру снял проклятие в «Милане»

10 Февраля 2022 • 16:50 Комментировать (1)
Милан
...
Сампдория
1.40 4.80 7.50
13.02 14:30

Оливье Жиру неплохо показывает себя в «Милане», забив 10 голов в 22 матчах во всех турнирах. В Италии начали говорить о том, что француз смог снять проклятие девятого номера, которое существовало в стане «россонери».

После ухода на пенсию Филиппо Индзаги под девятым номером в «Милане» не удавалось заиграть многим футболистам, в том числе тем игроками, от которых ожидали больших свершений. В этом списке находятся: Кшиштоф Пёнтек, Гонсало Игуаин, Андре Силва, Джанлука Лападула, Луис Адриано, Фернандо Торрес, Маттиа Дестро, Алессандро Матри, Алешандре Пато и Марио Манджукич.

На текущий момент «Милан» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
10 Февраля 2022 в 16:58
Да, можно сказать уже об этом смело.
Хотя сначала казалось, что не снимет. Но француз очень преобразился в Милане. В первых играх как будто не понимал вообще стиля игры команды. А сейчас последние 2 матча показали, что взаимодействие просто шикарное. Да будет дальше.
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