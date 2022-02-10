​Жиру снял проклятие в «Милане»

Оливье Жиру неплохо показывает себя в «Милане», забив 10 голов в 22 матчах во всех турнирах. В Италии начали говорить о том, что француз смог снять проклятие девятого номера, которое существовало в стане «россонери».

После ухода на пенсию Филиппо Индзаги под девятым номером в «Милане» не удавалось заиграть многим футболистам, в том числе тем игроками, от которых ожидали больших свершений. В этом списке находятся: Кшиштоф Пёнтек, Гонсало Игуаин, Андре Силва, Джанлука Лападула, Луис Адриано, Фернандо Торрес, Маттиа Дестро, Алессандро Матри, Алешандре Пато и Марио Манджукич.

На текущий момент «Милан» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Серии А.