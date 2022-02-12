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Чемпионат Италии. Серия А

​Пиоли высказался о состоянии Ибрагимовича

12 Февраля 2022 • 15:45 Комментировать
Милан
...
Сампдория
1.40 4.90 7.80
Через 21 ч. 56 мин.

Златан Ибрагимович всё ещё не готов помочь «Милану». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер команды Стефано Пиоли.

«Златан всё ещё тренируется отдельно. Нам нужно ещё немного подождать», - заявил рулевой «россонери».

Напомним, что Златан Ибрагимович травмировался в январском матче «Милана» против «Ювентуса».

В настоящий момент «Милан» готовится к воскресному поединку итальянской Серии А против «Сампдории». Не пропустите подробную текстовую трансляцию.

Ранее Златан Ибрагимович показывал, как он выполняет сложное упражнение на пресс.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Стефано Пиоли
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