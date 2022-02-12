​Пиоли высказался о состоянии Ибрагимовича

Златан Ибрагимович всё ещё не готов помочь «Милану». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер команды Стефано Пиоли.

«Златан всё ещё тренируется отдельно. Нам нужно ещё немного подождать», - заявил рулевой «россонери».

Напомним, что Златан Ибрагимович травмировался в январском матче «Милана» против «Ювентуса».

В настоящий момент «Милан» готовится к воскресному поединку итальянской Серии А против «Сампдории». Не пропустите подробную текстовую трансляцию.

Ранее Златан Ибрагимович показывал, как он выполняет сложное упражнение на пресс.