​Пиоли высказался о состоянии Ибрагимовича

Златан Ибрагимович всё ещё не готов помочь «Милану». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер команды Стефано Пиоли.
«Златан всё ещё тренируется отдельно. Нам нужно ещё немного подождать», - заявил рулевой «россонери».
Напомним, что Златан Ибрагимович травмировался в январском матче «Милана» против «Ювентуса».
В настоящий момент «Милан» готовится к воскресному поединку итальянской Серии А против «Сампдории». Не пропустите подробную текстовую трансляцию.
Ранее Златан Ибрагимович показывал, как он выполняет сложное упражнение на пресс.
Бан пользователя