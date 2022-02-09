Известный итальянский форвард Себастьян Джовинко вернулся на родину. Контракт с опытным футболистом заключила генуэзская «Сампдория». Срок действия контракта не уточняется, однако, по данным местных СМИ, соглашение рассчитано до конца сезона.

Как сообщает пресс-служба «моряков», новичок будет играть в футболке с номером 21 на спине.

Последним местом работы Себастьяна был аравийский клуб «Аль-Хиляль», из которого он ушел летом прошлого года. С того момента итальянец находился в статусе свободного агента.

В Италии Джовинко известен по выступлениям за «Ювентус», «Эмполи» и «Парму».