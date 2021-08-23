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Италия. Серия А

Ленгле может стать игроком «Ромы»

23 Августа 2021 • 17:52 Комментировать
Барселона
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Хетафе
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Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле может продолжить карьеру в чемпионате Италии, передаёт Corriere dello Sport. По данным источника, француза в своих рядах хочет видеть «Рома».

Главный тренер «волков» Жозе Моуринью хочет усилить центр защиты, и Ленгле является приоритетным вариантом на эту позицию. Сообщается, что руководство каталонцев готово расстаться с игроком, чтобы уменьшить зарплатную ведомость.

Напомним, что Ленгле перешел в «Барселону» из «Севильи» в 2018 году за почти 36 миллионов евро. Его контракт с каталонским действует до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 25 миллионов евро.

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