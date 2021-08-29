Куман – о матче с «Хетафе»: «В прошлом сезоне мы играли такие поединки вничью»

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал игру своих подопечных в матче третьего тура испанской Ла Лиги против «Хетафе», выигранном 2:1 благодаря голам полузащитника Серхи Роберто и нападающего Мемфиса Депая.

«Я очень рад за результат, который показала команда, хотя уровень игры во втором тайме был ниже ожидаемого. В прошлом сезоне мы играли такие поединки, как сегодня, вничью», - сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

Каталонцы после трёх туров чемпионата набрали семь зачётных баллов и занимают четвёртую позицию в турнирной таблице, однако могут закончить игровой день и ниже.