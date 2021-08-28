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Ла Лига

Тер Штеген и Коутиньо возвращаются в заявку «Барселоны»

28 Августа 2021 • 17:21 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
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Через 23 ч. 47 мин.

Марк-Андре тер Штеген и Филиппе Коутиньо вновь доступны главному тренеру «Барселоны» Рональду Куману.

Поступили хорошие новости для всех поклонников каталонского гранда. В заявку команды на воскресный матч Ла Лиги с «Хетафе» попали голкипер Марк-Андре тер Штеген и полузащитник Филиппе Коутиньо. Соответствующая информация опубликована клубной пресс-службой в «Твиттере».

 

 

Отметим, что немецкий страж ворот пребывал вне игры более трех месяцев из-за травмы связок надколенника. Коутиньо же вовсе в 2021 календарном году ещё на поле ступал. Его продолжительное отсутствие обусловлено разрывом мениска.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хетафе Филиппе Коутиньо Марк-Андре Тер Штеген
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