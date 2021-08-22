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Испания. Примера

«Барселона» интересуется Люком де Йонгом

22 Августа 2021 • 14:14 Комментировать
Хетафе
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Севилья
3.50 3.10 2.30
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Нападающий «Севильи» Люк де Йонг может продолжить карьеру в «Барселоне», передаёт Sport.es. По данным источника, каталонцы хотят увеличить глубину состава и рассчитывают, что нидерландец сможет стать игроком ротации.

Сообщается, что сам де Йонг хотел бы перейти в «Барселону», так как он хочет поработать с главным тренером каталонцев Рональдом Куманом, с которым у него хорошие отношения. Кроме этого, в услугах футболиста также заинтересованы ПСВ и «Вест Хэм».

Напомним, что де Йонг стал игроком «Севильи» в 2019 году, перейдя из ПСВ за 12,5 миллионов евро. Вместе с испанским клубом он становился победителем Лиги Европы.

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Барселона Севилья Люк Де Йонг Трансферы футбола - лето 2021
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