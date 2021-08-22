«Барселона» интересуется Люком де Йонгом

Нападающий «Севильи» Люк де Йонг может продолжить карьеру в «Барселоне», передаёт Sport.es. По данным источника, каталонцы хотят увеличить глубину состава и рассчитывают, что нидерландец сможет стать игроком ротации.

Сообщается, что сам де Йонг хотел бы перейти в «Барселону», так как он хочет поработать с главным тренером каталонцев Рональдом Куманом, с которым у него хорошие отношения. Кроме этого, в услугах футболиста также заинтересованы ПСВ и «Вест Хэм».

Напомним, что де Йонг стал игроком «Севильи» в 2019 году, перейдя из ПСВ за 12,5 миллионов евро. Вместе с испанским клубом он становился победителем Лиги Европы.