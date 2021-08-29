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Ла Лига

Гол Депая принёс «Барселоне» победу над «Хетафе»

29 Августа 2021 • 20:05 Комментировать (3)
Барселона
2:1
Хетафе
окончен

В третьем туре Ла Лиги «Барселона» принимала «Хетафе» и добилась победы со счётом 2:1. Каталонцы привычно много контролировали мяч,  но при этом позволили сопернику нанести вдвое больше ударов. Уже на второй минуте прострел Жорди Альбы к линии вратарской замкнул Серхи Роберто. Гости разыграли красивую атаку по центру, и Сандро Рамирес со средней дистанции поразил цель. Довольно быстро Мемфис вернул все на свои места, сольный проход и выстрел в ближний угол из пределов штрафной стали победными.

«Барселона» набрала 7 очков и присоединилась к квартету лидеров.

Протокол игры  
Барселона 2:1 Хетафе
(1:0) Роберто Серхи 2'    
    18' Рамирес Сандро (1:1)
(2:1) Депай Мемфис 30'    
Тер Штеген Марк-Андре Эмерсон Жуниор   63' (Дест Серджино (   63') Араухо Рональд   27' Ленгле Клеман   86' Альба Жорди Роберто Серхи Бускетс Серхио Де Йонг Френки Гризманн Антуан   84' (Мингеса Оскар (   84') Депай Мемфис   62' Брайтвайт Мартин   74' (Гонсалес Нико (   74')
Запасные: Пуч Рикард Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Нето Мурара Демир Юсуф Пьянич Миралем Манай Рей Коутиньо Филиппе
Сория Давид Иглесиас Хуан   46' (Дамиан Суарес (   46') Дьене Даконам   84' (Акуругу Аманква (   84') Митрович Стефан Оливера Матиас Аленья Карлес   21'   61' (Мата Хайме (   61') Максимович Неманья Арамбарри Мауро Янкто Якуб Унал Энес   76' (Масиас Хосе (   76') Рамирес Сандро   61' (Тимор Давид (   61')
Запасные: Яньес Рубен Дуро Уго Конде Диего Микель Игнаси Чинчуррета Диего
29 августа. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хетафе Мемфис Депай
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
29 Августа 2021 в 20:21
перед игрой знал что сегодня буду ставить на Барсу , решил взять персональный тотал 1,5 больше , исходил из того что половина состава таки висит на волоске от вылета из клуба , поэтому думал будут рвать и раскатают Гетафе . КАК Я ОШИБАЛСЯ !!! бля весь матч ПЕШКОМ , желания раскатать вообще не было , у меня осталось какое то ощущение что не забей Гетафе , они бы так и дотянули с 1-0 . Скажу честно ждал большего , НАМНОГО большего . Очень хочется уже игры с другим клубом и не из Ла лиги . Хочу понять потенциал команды . Пацанчик что вышел , прикольный )) но тушевался ))
Bartimeus
29 Августа 2021 в 20:13
Первый матч Барсы посмотрел после ухода Лео. Трансляция чет лагала временами, но из того что видел, Барса не впечатлила ничем. Казалось бы дома, скромный Хетафе, но..тухлятина. С Агуэро и Фати должно быть поприятней, плюс Коут если будет играть хорошо через раз-два матча, должен креатива добавить.
779
29 Августа 2021 в 20:11
Кои веки нам повезло. Матч был гораздо более ничейный, чем победный.
Если первый тайм мог удовлетворить, то второй наша очередная экспериментальная оборона чудом не нарвалась на грубость после чуть ли не десятка ударов по своим воротам.
Тер только входит в форму.
Дест, по-моему, интереснее Эмерсона.
Депай очень похож на Суареса. Это радует.
Гави - неожиданный глоток воздуха.
Тройка с минусом. Что будем делать с Атлетико или Севильей - большущий вопрос.
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окончен Барселона 2:1 Хетафе 1.47 4.5 8.3
29.08  20:30 Кадис ... Осасуна 3.5 2.9 2.45
29.08  20:30 Райо Вальекано ... Гранада 2.4 3.1 3.4
29.08  23:00 Атлетико М ... Вильярреал 1.9 3.4 5
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