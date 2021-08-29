Гол Депая принёс «Барселоне» победу над «Хетафе»

В третьем туре Ла Лиги «Барселона» принимала «Хетафе» и добилась победы со счётом 2:1. Каталонцы привычно много контролировали мяч, но при этом позволили сопернику нанести вдвое больше ударов. Уже на второй минуте прострел Жорди Альбы к линии вратарской замкнул Серхи Роберто. Гости разыграли красивую атаку по центру, и Сандро Рамирес со средней дистанции поразил цель. Довольно быстро Мемфис вернул все на свои места, сольный проход и выстрел в ближний угол из пределов штрафной стали победными.

«Барселона» набрала 7 очков и присоединилась к квартету лидеров.