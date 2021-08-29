Гол Депая принёс «Барселоне» победу над «Хетафе»

В третьем туре Ла Лиги «Барселона» принимала «Хетафе» и добилась победы со счётом 2:1. Каталонцы привычно много контролировали мяч, но при этом позволили сопернику нанести вдвое больше ударов. Уже на второй минуте прострел Жорди Альбы к линии вратарской замкнул Серхи Роберто. Гости разыграли красивую атаку по центру, и Сандро Рамирес со средней дистанции поразил цель. Довольно быстро Мемфис вернул все на свои места, сольный проход и выстрел в ближний угол из пределов штрафной стали победными.
«Барселона» набрала 7 очков и присоединилась к квартету лидеров.
Протокол игры
|(1:0) Роберто Серхи 2'
|18' Рамирес Сандро (1:1)
|(2:1) Депай Мемфис 30'
Тер Штеген Марк-Андре • Эмерсон Жуниор 63' ( Дест Серджино ( 63') • Араухо Рональд • 27'Ленгле Клеман • 86'Альба Жорди • Роберто Серхи • Бускетс Серхио • Де Йонг Френки • Гризманн Антуан 84' ( Мингеса Оскар ( 84') • Депай Мемфис • 62'Брайтвайт Мартин 74' ( Гонсалес Нико ( 74')
Запасные: Пуч Рикард • Пенья Иньяки • Юмтити Самуэль • Нето Мурара • Демир Юсуф • Пьянич Миралем • Манай Рей • Коутиньо Филиппе
Сория Давид • Иглесиас Хуан 46' ( Дамиан Суарес ( 46') • Дьене Даконам 84' ( Акуругу Аманква ( 84') • Митрович Стефан • Оливера Матиас • Аленья Карлес 21' 61' ( Мата Хайме ( 61') • Максимович Неманья • Арамбарри Мауро • Янкто Якуб • Унал Энес 76' ( Масиас Хосе ( 76') • Рамирес Сандро 61' ( Тимор Давид ( 61')
Запасные: Яньес Рубен • Дуро Уго • Конде Диего • Микель Игнаси • Чинчуррета Диего
29 августа. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
Если первый тайм мог удовлетворить, то второй наша очередная экспериментальная оборона чудом не нарвалась на грубость после чуть ли не десятка ударов по своим воротам.
Тер только входит в форму.
Дест, по-моему, интереснее Эмерсона.
Депай очень похож на Суареса. Это радует.
Гави - неожиданный глоток воздуха.
Тройка с минусом. Что будем делать с Атлетико или Севильей - большущий вопрос.