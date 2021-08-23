«Барселона» готова расстаться с Юмтити бесплатно

«Барселона» продолжает попытки расстаться с защитником Самуэлем Юмтити, передаёт Diario Sport. По данным источника, каталонцы готовы отпустить француза в другой клуб бесплатно.

Сообщается, что на игрока претендуют «Ницца» и «Марсель», однако сам Юмтити стремится в клуб, который играет в Лиге чемпионов. Каталонцы готовы отпустить защитника бесплатно, чтобы уменьшить зарплатную ведомость.

Напомним, что Юмтити перешёл в «Барселону» из «Лиона» в 2016 году за 25 миллионов евро. В составе каталонского клуба он сыграл 132 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт действует до июня 2023 года.