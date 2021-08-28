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Ла Лига

Куман: «Я не могу задействовать всех игроков»

28 Августа 2021 • 19:28 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
1.40 4.50 9.00
Через 21 ч. 32 мин.

Энтренадор «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о ситуации с травмированными игроками в преддверии матча с «Хетафе».

«По-моему мнению, будет некорректно называть конкретные имена в свете вероятных кадровых перемен в команде. Клубу известно, какие у меня пожелания. Но в то же время я всегда стремлюсь уважительно относиться к своим подопечным.

Парни в команде и так понимают, у кого шансов будет немного. Если все наши травмированные восстановятся, у нас в ростере будет 32 футболиста. Я не могу задействовать всех игроков», - приводит слова Кумана Diario Sport.

Ранее поступила информация, что Коутиньо и тер Штеген готовы принять участие в матче 3-го тура Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман
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