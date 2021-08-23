Лапорта: «В течение 10 лет у «Барселоны» президентом будет женщина. Противоположный пол заслуживает признания»

Отвечая на вопросы журналистов касательно финансовых проблем «Барселоны»», президент клуба Жоан Лапорта сфокусировал свое внимание на неумении прошлого руководство правильно вести дела.

В ходе разговора чиновник затронул интересную тему, сказав, что женщины вполне могли бы справиться со столь трудными и важными задачами, как управление футбольными командами. Он считает, что подобный тренд уже давно создан в других сферах деятельности.

«В течение 10 лет у «Барселоны» президентом будет женщина. Противоположный пол заслуживает признания. Они слишком поздно удостаиваются справедливой похвалы», - приводит слова Лапорта ESPN.

Напомним, что Лапорта стал новым президентом каталонцев в марте этого года, но так и не сумел достичь одной из главных целей – удержать Лионеля Месси.