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Испания. Примера

Лапорта: «В течение 10 лет у «Барселоны» президентом будет женщина. Противоположный пол заслуживает признания»

23 Августа 2021 • 23:21 Комментировать
Барселона
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Хетафе
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Отвечая на вопросы журналистов касательно финансовых проблем «Барселоны»», президент клуба Жоан Лапорта сфокусировал свое внимание на неумении прошлого руководство правильно вести дела.

В ходе разговора чиновник затронул интересную тему, сказав, что женщины вполне могли бы справиться со столь трудными и важными задачами, как управление футбольными командами. Он считает, что подобный тренд уже давно создан в других сферах деятельности.

«В течение 10 лет у «Барселоны» президентом будет женщина. Противоположный пол заслуживает признания. Они слишком поздно удостаиваются справедливой похвалы», - приводит слова Лапорта ESPN.

Напомним, что Лапорта стал новым президентом каталонцев в марте этого года, но так и не сумел достичь одной из главных целей – удержать Лионеля Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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