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Испания. Примера

Альба согласился на снижение зарплаты

23 Августа 2021 • 17:17 Комментировать (1)
Барселона
...
Хетафе
1.35 5.00 9.50
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Защитник «Барселоны» Хорди Альба согласился пойти на понижение своей зарплаты в каталонском клубе, передаёт AS. По данным источника, испанцу снизят зарплату на 25 процентов.

Ранее на аналогичный шаг пошел другой защитник «Барселоны» Херард Пике, который тоже согласился ну существительное снижение зарплаты, чтобы каталонцы смогли заявить новичков на новый сезон Ла Лиги. Полузащитник Серхи Роберто заявил, что другие капитаны команды последуют его примеру.

Напомним, что из-за высоких зарплат игроков «Барселона» не может заявить новых футболистов. В клубе хотят расстаться с защитником Самуэлем Юмтити и полузащитником Миралемом Пьяничем, чтобы снизить зарплатную ведомость.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хорди Альба
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Комментарии (1)
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NOBODY
23 Августа 2021 в 17:52
вот это молодцы....
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