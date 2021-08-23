Альба согласился на снижение зарплаты

Защитник «Барселоны» Хорди Альба согласился пойти на понижение своей зарплаты в каталонском клубе, передаёт AS. По данным источника, испанцу снизят зарплату на 25 процентов.

Ранее на аналогичный шаг пошел другой защитник «Барселоны» Херард Пике, который тоже согласился ну существительное снижение зарплаты, чтобы каталонцы смогли заявить новичков на новый сезон Ла Лиги. Полузащитник Серхи Роберто заявил, что другие капитаны команды последуют его примеру.

Напомним, что из-за высоких зарплат игроков «Барселона» не может заявить новых футболистов. В клубе хотят расстаться с защитником Самуэлем Юмтити и полузащитником Миралемом Пьяничем, чтобы снизить зарплатную ведомость.