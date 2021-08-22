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Италия. Серия А

Пьянич близок к возвращению в Серию А

22 Августа 2021 • 16:20 Комментировать
Наполи
...
Венеция
1.25 6.50 10.50
Через 4 ч. 5 мин.
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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в «Наполи», передаёт Corriere dello Sport. По данным источника, в трансфере заинтересован главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти, который знаком с боснийцем по совместной работе в «Роме».

Ранее сообщалось, что Пьянич может вернуться в «Ювентус», однако туринцы не готовы платить ему шесть миллионов евро в год. В «Барселоне» на игрока также не рассчитывают, и хотят расстаться с ним, чтобы уменьшить зарплатную ведомость в клубе. Его контракт с каталонцами действует до 2024 года.

Напомним, что Пьянич стал игроком «Барселоны» в 2020 году, перейдя из «Ювентуса» за 60 миллионов евро.       

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