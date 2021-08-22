Пьянич близок к возвращению в Серию А

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в «Наполи», передаёт Corriere dello Sport. По данным источника, в трансфере заинтересован главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти, который знаком с боснийцем по совместной работе в «Роме».

Ранее сообщалось, что Пьянич может вернуться в «Ювентус», однако туринцы не готовы платить ему шесть миллионов евро в год. В «Барселоне» на игрока также не рассчитывают, и хотят расстаться с ним, чтобы уменьшить зарплатную ведомость в клубе. Его контракт с каталонцами действует до 2024 года.

Напомним, что Пьянич стал игроком «Барселоны» в 2020 году, перейдя из «Ювентуса» за 60 миллионов евро.