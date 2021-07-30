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Италия. Серия А

Анчелотти попытается переманить в «Реал» бывшего подопечного слухи

30 Июля 2021 • 00:47 Комментировать
Наполи
...
Венеция
1.30 5.70 10.00
22.08 21:45
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В связи с уходом Серхио Рамоса и Рафаэля Варана мадридский «Реал» начал активный поиск центрального защитника.

Среди списка возможных приобретений – Калиду Кулибали из «Наполи», чью кандидатуру лично выставил наставник команды Карло Анчелотти. Об этом сообщает La Repubblica.

Камнем преткновения в переговорах с итальянцами может стать трансферная стоимость сенегальца. Руководство неаполитанцев не собирается выслушивать предложения ниже 60 миллионов евро. «Реал» сейчас находится не в том финансовом состоянии, чтобы тратить на 30-летнего футболиста такую сумму. Тем более, «сливочные» продолжают копить деньги на Килиана Мбаппе.

К слову, Анчелотти уже однажды работал с Кулибали в Неаполе. Произошло это в 2018-19 годах, когда итальянский специалист провалился в Серии А.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Калиду Кулибали Трансферы футбола - лето 2021
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