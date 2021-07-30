В связи с уходом Серхио Рамоса и Рафаэля Варана мадридский «Реал» начал активный поиск центрального защитника.

Среди списка возможных приобретений – Калиду Кулибали из «Наполи», чью кандидатуру лично выставил наставник команды Карло Анчелотти. Об этом сообщает La Repubblica.

Камнем преткновения в переговорах с итальянцами может стать трансферная стоимость сенегальца. Руководство неаполитанцев не собирается выслушивать предложения ниже 60 миллионов евро. «Реал» сейчас находится не в том финансовом состоянии, чтобы тратить на 30-летнего футболиста такую сумму. Тем более, «сливочные» продолжают копить деньги на Килиана Мбаппе.

К слову, Анчелотти уже однажды работал с Кулибали в Неаполе. Произошло это в 2018-19 годах, когда итальянский специалист провалился в Серии А.