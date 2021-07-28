Демме успешно прооперирован

Полузащитник «Наполи» Диего Демме успешно перенёс операцию на колене.

Игрок неаполитанского клуба воспользовался помощью врачей в ортопедической клинике «Вилла Стюарт». Прежде чем начать реабилитационные процедуры, игрок отдохнёт в течение следующих десяти дней.

«Партенопеи» оповестили своем официальном сайте, что игроку, получившему травму колена, пришлось лечь под скальпель хирурга. У Диего Демме возникли проблемы с медиальной связкой, которые в оперативном режиме были исправлены.

Ранее сообщалось, что из-за дефицита полузащитников Лучано Спаллетти может выйти на рынок за новым игроком этого амплуа.