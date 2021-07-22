Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
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Политано – о целях на сезон: «Четвёрка лучших в чемпионате и победа в Кубке»

22 Июля 2021, 15:35,

Форвард «Наполи» Маттео Политано рассказал, какие цели будет преследовать его команда в грядущей кампании.

«Мы стремились финишировать непременно как можно выше, но у нас не вышло. Оказались сильно разочарованы. Это получилась неудачная для нас гонка. Так иногда бывает. Большие команды подарили много очков маленьким. Но мы сможем справиться с этим.

Хотим зайти как можно дальше в каждом турнире. Постараемся попасть в топ-четвёрку в Серии А. Мы нацелены на завоевание Кубка Италии, победу в Лиге Европы», - цитирует Политано Calcionews24.

Напомним, что в новом сезоне неаполитанцами будет руководить Лучано Спаллетти. Ранее он уже был коучем Политано в «Интере».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Наполи, Маттео Политано
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