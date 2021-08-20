Полузащитник «Айнтрахта» Стивен Цубер в ближайшее время может перейти в стан «Венеции», новичка Серии А. Клубы уже начали переговоры по поводу возможного трансфера игрока.

Швейцарец, выступавший ранее за ЦСКА, готов переехать в итальянский чемпионат. Как сообщает у себя в «Твиттере» журналист Николо Скира, возможный переход является лишь вопросом времени.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают трансфер 30-летнего полузащитника в 3,5 миллиона евро. Напомним, что на прошедшем Евро-2020 Цубер стал лучшим ассистентом турнира, записав на свой счет четыре результативных передачи в четырех матчах.