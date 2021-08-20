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Германия. Бундеслига

Бывший игрок ЦСКА может перебраться в «Венецию» слухи

20 Августа 2021 • 08:12 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Аугсбург
1.57 4.40 5.40
21.08 16:30
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Полузащитник «Айнтрахта» Стивен Цубер в ближайшее время может перейти в стан «Венеции», новичка Серии А. Клубы уже начали переговоры по поводу возможного трансфера игрока.

Швейцарец, выступавший ранее за ЦСКА, готов переехать в итальянский чемпионат. Как сообщает у себя в «Твиттере» журналист Николо Скира, возможный переход является лишь вопросом времени.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают трансфер 30-летнего полузащитника в 3,5 миллиона евро. Напомним, что на прошедшем Евро-2020 Цубер стал лучшим ассистентом турнира, записав на свой счет четыре результативных передачи в четырех матчах.

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Айнтрахт Франкфурт Венеция Стивен Цубер Трансферы футбола - лето 2021
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