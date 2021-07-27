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Англия. Премьер-лига

«Наполи» включился в борьбу за Шакири

27 Июля 2021 • 10:13 Комментировать
Наполи
...
Венеция
1.32 5.50 9.00
22.08 21:45
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Услуги нападающего «Ливерпуля» Джердана Шакири оказались интересны ещё одному представителю Серии А – «Наполи».

Команда из Неаполя готова составить конкуренцию «Лацио» в борьбе за лидера сборной Швейцарии. Напомним, что ранее 29-летний футболист в общении с Corriere dello Sport сообщил, что ему интересен вариант с трансфером в стан римских «орлов» из-за персоны главного тренера клуба – Маурицио Сарри.

Интерес неаполитанцев к Джердану Шакири возник на фоне того, что команда Лучано Спаллетти на длительное время лишилась Диего Демме. Полузащитник выбыл на полгода из-за травмы связок колена.

Помимо итальянских клубов, на футболиста «Ливерпуля» претендуют также «Вильярреал» и «Севилья».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Наполи Джердан Шакири
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