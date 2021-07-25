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Лучано Спаллетти обозлён из-за травмы Диего Демме

25 Июля 2021, 18:07,

Немецкий полузащитник итальянского «Наполи» Диего Демме получил травму колена во вчерашнем товарищеском поединке команды с коллективом из Серии С «Про Верчелли».

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти был обозлён действиями игроков команды противника неаполитанцев, и в интервью изданию La Repubblica неоднократно обвинял игроков соперника.

Сообщается, что Спаллетти ещё после первого тайма вчерашнего матча подходил к игрокам «Про Верчелли» и укорял их в слишком жёсткой игре.

Новый сезон в Серии А «Наполи» начнёт противостоянием с новичком высшего дивизиона «Венецией». Матч запланирован на 22 августа и начнется в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Наполи, Лучано Спаллетти, Диего Демме, Про Верчелли
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