Лучано Спаллетти обозлён из-за травмы Диего Демме

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25 Июля 2021, 18:07,
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Немецкий полузащитник итальянского «Наполи» Диего Демме получил травму колена во вчерашнем товарищеском поединке команды с коллективом из Серии С «Про Верчелли».
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти был обозлён действиями игроков команды противника неаполитанцев, и в интервью изданию La Repubblica неоднократно обвинял игроков соперника.
Сообщается, что Спаллетти ещё после первого тайма вчерашнего матча подходил к игрокам «Про Верчелли» и укорял их в слишком жёсткой игре.
Новый сезон в Серии А «Наполи» начнёт противостоянием с новичком высшего дивизиона «Венецией». Матч запланирован на 22 августа и начнется в 21:45 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Наполи, Лучано Спаллетти, Диего Демме, Про Верчелли