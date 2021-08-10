Мертенс и Лосано вернулись в расположение «Наполи»

Мексиканский полузащитник Ирвинг Лосано, а также его бельгийский коллега по цеху Дрис Мертенс вернулись в расположение своего клуба – «Наполи». Об этом сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.

Дрис Мертенс представлял свою сборную на чемпионате Европы, в то время, как Ирвинг Лосано выступал за национальную команду Мексики на Золотом Кубке КОНКАКАФ. Оба футболиста вернулись в расположение неаполитанцев в плохом здравии: у мексиканца травма головы, а бельгиец восстанавливается от повреждения плеча.

«Наполи» стартует в новом сезоне итальянской Серии А матчем с новичками элиты – «Венецией» 22 августа в 21:45 по времени Москвы.