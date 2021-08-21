Игрок, которым интересовался «Зенит», не договорился с нынешним клубом по новому контракту

Лоренцо Инсинье, действующее соглашение которого с «Наполи» истекает летом следующего года, не смог договориться с клубом по поводу нового контракта. Футболисту прогнозировали уход из команды в это трансферное окно, но руководство попыталось сохранить одного из своих лидеров.

Впрочем, «Наполи» не может позволить себе одобрить требования итальянца. Согласно сведениям местного издания Gazzetta dello Sport, Инсинье хочет получать больше, чем четыре с половиной миллиона евро в год с учетом всех бонусов, которые ему предлагают неаполитанцы.

По итогу, вингеру сообщили, что готовы отпустить его, если клуб получит соответствующее предложение. Напомним, что ранее в подписании игрока сборной Италии был заинтересован «Зенит», но переговоры зашли в тупик.