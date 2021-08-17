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Италия. Серия А

«Наполи» ведёт переговоры по защитнику «Вильярреала» слухи

17 Августа 2021 • 17:15 Комментировать
Вильярреал
0:0
Гранада
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«Наполи» заинтересовано в приобретении нового левого защитника. Выбор неаполитанцев пал на представителя «Вильярреала» Первиса Эступиньяна.

Согласно данным известного итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, руководство «Наполи» начало процесс переговоров по возможному переходу эквадорца. Источник уверяет, что 23-летний Эступиньян – приоритетная цель клуба на текущее трансферное окно.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 15 миллионов евро. В прошлом сезоне футболисту удалось выиграть конкуренцию у опытных Альберто Морено и Альфонсо Педрасы. На счету игрока 25 матчей за «Вильярреал» в розыгрыше Ла Лиги сезона 2020/21, в которых он отметился одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Наполи Первис Эступиньян Трансферы футбола - лето 2021
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