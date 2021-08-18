Инсинье тренируется отдельно от общей группы

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье работает отдельно от общей группы футболистов. Об этом сообщается на официальном сайте неаполитанского клуба.

Причиной этому служит незначительное воспаление правого колена. Выход игрока на поле в премьерном матче новой кампании Серии А под вопросом.

За «Наполи» чемпион Европы Лоренцо Инсинье выступает с 2009 года. До 2012 футболист скитался по арендам, но затем ему удалось закрепиться в составе «партенопейцев». Всего за клуб Инсинье провел 303 поединка, забив 84 гола. Контракт полузащитника истекает через сезон, и пока «Наполи» не спешит его продлевать.