Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 174 Комментарии
Италия. Серия А

Инсинье тренируется отдельно от общей группы

18 Августа 2021 • 00:49 Комментировать
Наполи
...
Венеция
1.30 5.50 9.70
22.08 21:45
1000 рублей бесплатная ставка

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье работает отдельно от общей группы футболистов. Об этом сообщается на официальном сайте неаполитанского клуба.

Причиной этому служит незначительное воспаление правого колена. Выход игрока на поле в премьерном матче новой кампании Серии А под вопросом.

За «Наполи» чемпион Европы Лоренцо Инсинье выступает с 2009 года. До 2012 футболист скитался по арендам, но затем ему удалось закрепиться в составе «партенопейцев». Всего за клуб Инсинье провел 303 поединка, забив 84 гола. Контракт полузащитника истекает через сезон, и пока «Наполи» не спешит его продлевать.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Лоренцо Инсинье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
00:49 · Италия. Серия А
Инсинье тренируется отдельно от общей группы
00:24 · Германия. Бундеслига
Маркус Тюрам может продолжить карьеру в Италии слухи
17 Августа
23:42 · Италия. Серия А
Кайо Жорже рассказал, почему будет носить номер «21» на спине
22:49 · Италия. Серия А
Последствия травмы Хатебура нарушают планы «Аталанты»
22:37 · Италия. Серия А
Роналду нарушил молчание по поводу своего будущего 3
22:02 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Аталанты»: «Нам тоже предлагали Влашича»
21:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» продлит контракт с Бернардески 1
21:02 · Италия. Серия А
Президент «Лацио» должен профинансировать трансферы клуба до утра пятницы
20:50 · Россия. Премьер-лига
Влашич не интересен «Наполи»
20:44 · Италия. Серия А
Томори прокомментировал переход Абрахама в «Рому»
20:28 · Италия. Серия А
Кассано – о Жоржиньо: «Он – исключительная личность»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Азмун интересен «Аталанте»
20:14 · Россия. Премьер-лига
«Милан» не предпринимает решительных шагов для трансфера Влашича
19:38 · Англия. Премьер-лига
Мойес заблокировал трансфер Миленковича в «Вест Хэм» 2
19:29 · Россия. Премьер-лига
Сигурдссон: «В Италии более высокий темп, чем в России» 1
Все новости
Рекомендуем
 