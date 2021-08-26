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Серия А

«Наполи» намерен обжаловать красную карточку Осимхена

26 Августа 2021 • 15:40 Комментировать
Наполи
2:0
Венеция
окончен

В матче «Наполи» и «Венеции» в стартовом туре Серии А нападающий гостей Виктор Осимхен был удален с поля уже на 23-й минуте. Нигерийский нападающий увидел перед собой красную карточку за грубое нарушение на игроке соперника.

Впрочем, в «Наполи» не согласны с таким решением федерации. Форварду выдали два поединка дисквалификации, клуб же путем апелляции попытается сократить этот срок до одной игры, передает местное издание La Gazzetta dello Sport.

 Дело в том, что в третьем туре команде предстоит встреча с «Ювентусом», поэтому неаполитанцы желают подойти к противостоянию в полном составе. Руководство намерено обратить внимание на то, что в эпизоде с нарушением была обоюдная борьба за мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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