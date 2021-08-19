«Наполи» презентовал форму от Армани

Знаменитый итальянский кутюрье Джорджо Армани разработал для «Наполи» дизайн формы на сезон 2021/2022.

«Адзурри» на своих официальных ресурсах оповестили о том, какой будет экипировка команды в новом сезоне. Сообщается, что основной комплект формы выполнен в традиционном для клуба цвете – голубом. В правом верхнем углу расположен логотип Emporio Armani (EA7). Выездная амуниция выполнена в красном цвете, а третий комплект формы – белый.

Увидеть воочию своих любимцев в форме от Джорджо Армани неаполитанские болельщики смогут уже 22 августа. Первым соперником «Наполи» в рамках Серии А станет «Венеция».