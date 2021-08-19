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Италия. Серия А

«Наполи» презентовал форму от Армани

19 Августа 2021 • 21:54 Комментировать
Наполи
...
Венеция
1.25 6.50 10.50
22.08 21:45
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Знаменитый итальянский кутюрье Джорджо Армани разработал для «Наполи» дизайн формы на сезон 2021/2022.

«Адзурри» на своих официальных ресурсах оповестили о том, какой будет экипировка команды в новом сезоне. Сообщается, что основной комплект формы выполнен в традиционном для клуба цвете – голубом. В правом верхнем углу расположен логотип Emporio Armani (EA7). Выездная амуниция выполнена в красном цвете, а третий комплект формы – белый.

 

 

 

Увидеть воочию своих любимцев в форме от Джорджо Армани неаполитанские болельщики смогут уже 22 августа. Первым соперником «Наполи» в рамках Серии А станет «Венеция».

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Наполи
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