«Наполи» может выйти на рынок за новым полузащитником

Алленаторе «Наполи» Лучано Спаллетти обеспокоен ситуацией с проблемами в средней линии своей команды.

«Наполи» подходит к началу сезона 2021/2022 с явными кадровыми трудностями. У команды весьма ограниченный выбор хавбеков, и это может повлиять на стратегию поведения клуба на трансферном рынке.

Il Mattino сообщает, что полузащитнику Диего Демме придется лечь под скальпель хирурга из-за проблем со связками колена. Он может пропустить около полугода.

Кроме того, летом «адзурри» лишились Тьемуа Бакайоко, срок действия аренды которого истёк, в результате чего француз вернулся в «Челси».

Также есть вероятность, что испанский полузащитник Фабиан Руис тоже покинет ряды неаполитанцев до конца трансферного окна.

Учитывая все эти проблемы, Лучано Спаллетти не остаётся ничего другого, как выйти на рынок за новым полузащитником.