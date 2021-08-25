«Реал» не будет пытаться подписать Мориба – у клуба улучшились отношения с «Барселоной» из-за Суперлиги

Мадридский «Реал» не будет предпринимать попытки подписать 18-летнего полузащитника «Барселоны» Илайкса Мориба, несмотря на появившиеся слухи. Ранее молодой испанец повздорил с руководством каталонцев и теперь ищет для себя новый клуб.

Как сообщает местное издание Diario Sport, такую позицию «Реал» занял неспроста. Как бы это странно не звучало, но по информации источника, мадридцы приняли подобное решения из-за уважения к «Барселоне». Дело в том, что взаимоотношения двух враждебных команд наладились после того, как они вместе начали отстаивать идею создания Суперлиги.

Более того, аналогичная «джентельменская» договоренность существует и с «Ювентусом» - клубы не будут пытаться перехватить игроков друг у друга, если от этого не будут выигрывать обе стороны.