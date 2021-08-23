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Испания. Примера

Юмтити угодил в скандал

23 Августа 2021 • 00:14 Комментировать
Барселона
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Хетафе
1.35 5.00 9.50
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Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити стал фигурантом сексистского скандала.

Корреспондент издания La Sexta Мария Гарридо рассказала о подробностях своего диалога с французским легионером «сине-гранатовых».

Журналистка поинтересовалась у игрока, прибывшего с Ибицы, считает ли он, что у него есть место в команде Рональда Кумана. Самуэль Юмтити в ответ на это сказал девушке, что у него есть место для неё в автомобиле.

На днях поступила информация, что каталонцы предоставили своему центрбеку неделю на рассмотрение предложений, полученных от клубов Лиги 1. В противном случае Юмтити ждёт расторжение контракта с «Барсой» в одностороннем порядке.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Самуэль Юмтити
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