Руководители «Барселоны» в гневе от поведения Самуэля Юмтити. Французский защитник отказывается даже выслушивать предложения от других клубов, хотя Рональд Куман на него не рассчитывает. Об этом на своих страницах сообщает издание Sport.

В ближайшее время представители руководства «Барселоны» встретятся с Юмтити. Они будут настаивать на том, чтобы футболист пересмотрел свою позицию. В настоящее время Самуэль намерен отработать свой контракт, рассчитанный до конца июня 2023 года.

Стоит напомнить, что «Барселона» находится в плохом финансовом положении, и продажа Юмтити могла бы помочь клубу.