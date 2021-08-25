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«Барселона» в гневе от поведения Юмтити слухи

25 Августа 2021 • 12:51 Комментировать (3)
Барселона
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Руководители «Барселоны» в гневе от поведения Самуэля Юмтити. Французский защитник отказывается даже выслушивать предложения от других клубов, хотя Рональд Куман на него не рассчитывает. Об этом на своих страницах сообщает издание Sport.

В ближайшее время представители руководства «Барселоны» встретятся с Юмтити. Они будут настаивать на том, чтобы футболист пересмотрел свою позицию. В настоящее время Самуэль намерен отработать свой контракт, рассчитанный до конца июня 2023 года.

Стоит напомнить, что «Барселона» находится в плохом финансовом положении, и продажа Юмтити могла бы помочь клубу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Самуэль Юмтити
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Pol-black
25 Августа 2021 в 13:01
расторгнуть с ним контракт и все дела.
Bettega
25 Августа 2021 в 13:07
ага, и выплатить бешенную неустойку?! и так у них бабла нету
Pol-black
25 Августа 2021 в 13:53
не известно, как составлен контракт. наверняка при желании можно уцепиться за какой нибудь пунктик. этот идиот не понимает, что после таких демаршей его в нормальный клуб не возьмут.
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