Тер Штеген может помочь «Барселоне» в следующем матче

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген восстановился от травмы и может помочь команде в следующем туре Ла Лиге, передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что игрок последние несколько дней тренировался в общей группе.

По данным источника, немец может войти в заявку на матч с «Хетафе», однако его появление на поле кажется маловероятным, так как в клубе не хотят форсировать восстановление вратаря.

Напомним, что летом тер Штегену была сделана операция на колене, из-за которой он пропустил чемпионат Европы. В прошлом сезоне на счету вратаря 42 матча во всех турнирах, в которых он пропустил 50 голов. Его контракт с клубом действует до 2025 года.