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Ла Лига

Бускетс и Роберто в ближайшее время подпишут новые контракты со снижением зарплаты

24 Августа 2021 • 17:20 Комментировать
Барселона
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Хетафе
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Игроки «Барселоны» Серхио Бускетс и Серхи Роберто в ближайшее время подпишут новые контракты со снижением зарплаты, передаёт Mundo Deportivo. По данным источника, представитель игроков уже встретился с руководством каталонцев, чтобы обсудить детали нового соглашения.

Сообщается, что переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии, и новые контракты с игроками будут подписаны уже в ближайшее время. Ранее Серхи Роберто заявил, что это вопрос времени.

Напомним, что ранее на аналогичный шаг пошли защитники Херард Пике и Хорди Альба. Благодаря этому «Барселона» смогла заявить новичков на нынешний сезон Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс Серхи Роберто
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