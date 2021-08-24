Бускетс и Роберто в ближайшее время подпишут новые контракты со снижением зарплаты

Игроки «Барселоны» Серхио Бускетс и Серхи Роберто в ближайшее время подпишут новые контракты со снижением зарплаты, передаёт Mundo Deportivo. По данным источника, представитель игроков уже встретился с руководством каталонцев, чтобы обсудить детали нового соглашения.

Сообщается, что переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии, и новые контракты с игроками будут подписаны уже в ближайшее время. Ранее Серхи Роберто заявил, что это вопрос времени.

Напомним, что ранее на аналогичный шаг пошли защитники Херард Пике и Хорди Альба. Благодаря этому «Барселона» смогла заявить новичков на нынешний сезон Ла Лиги.