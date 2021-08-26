Тер Штеген близок к возвращению в основу «Барселоны»

Марк-Андре тер Штеген спустя три месяца отсутствия по причине травмы может вернуться на поле.

По сведениям источника Mundo Deportivo, немецкий 29-летний страж ворот «Барселоны» вернулся к занятиям в общей группе. Напомним, что футболист последнего рубежа проходил реабилитацию из-за проблем с коленом.

Предполагается, что Рональд Куман включит Марка-Андре тер Штегена в заявку на игру с «Хетафе», что состоится 29 августа на «Камп Ноу».

В прошлой кампании немецкий вратарь «сине-гранатовых» провёл во всех турнирах 42 поединка, пропустив 50 мячей.