Юмтити отказался покидать «Барселону»

«Барселона» продолжает попытки разгрузить зарплатную ведомость для решения финансовые проблемы, а также чтобы зарегистрировать летних новичков команды. В немилость руководству клуба попал и защитник Самуэль Юмтити, от которого каталонцы готовы избавиться даже за бесплатно.

Однако, француз не намерен соглашаться на подобный расклад событий. Игрок желает доказать свою профпригодность наставнику Рональду Куману, поэтому отверг все имеющиеся предложения от других кклубов. Также Юмтити не собирается расторгать контракт с «сине-гранатовыми», такой информацией поделилась Marca.

Чтобы остаться в «Барселоне», защитник вынужден будет пойти на снижение зарплаты. Менеджмент клуба не в восторге от такого настроя футболиста, ведь в команде на него не рассчитывают.