Дембеле близок к продлению контракта с «Барселоной»

«Барселона» ведёт переговоры с нападающим Усманом Дембеле по поводу нового контракта, передаёт Mundo Deportivo. По данным источника, стороны могут подписать новое соглашение уже в ближайшее время.

Сообщается, что переговоры между Дембеле и клубом продвигаются очень хорошо. Сам игрок хочет остаться в «Барселоне» и готов пойти на снижение зарплаты. Также известно, что главный тренер каталонцев Рональд Куман рассчитывает на француза и видит в нём одного из лидеров команды в ближайшем будущем.

Напомним, что Дембеле перешёл в «Барселону» из «Боруссии» Дортмунд в 2017 году за 135 миллионов евро. Его контракт с клубом истекает в 2022 году.