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Дембеле близок к продлению контракта с «Барселоной»

26 Августа 2021 • 10:19 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
1.43 4.50 9.00
29.08 18:00

«Барселона» ведёт переговоры с нападающим Усманом Дембеле по поводу нового контракта, передаёт Mundo Deportivo. По данным источника, стороны могут подписать новое соглашение уже в ближайшее время.

Сообщается, что переговоры между Дембеле и клубом продвигаются очень хорошо. Сам игрок хочет остаться в «Барселоне» и готов пойти на снижение зарплаты. Также известно, что главный тренер каталонцев Рональд Куман рассчитывает на француза и видит в нём одного из лидеров команды в ближайшем будущем.

Напомним, что Дембеле перешёл в «Барселону» из «Боруссии» Дортмунд в 2017 году за 135 миллионов евро. Его контракт с клубом истекает в 2022 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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