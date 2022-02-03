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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски: «Награда FIFA The Best более значима, чем «Золотой мяч»

03 Февраля 2022 • 20:07 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
05.02 20:30

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который по итогам прошлого года претендовал на звание лучшего футболиста мира в различных номинациях, сравнил две самые престижные индивидуальные награды – премию FIFA The Best и «Золотой мяч».

«Я размышлял по этому поводу в последнее время, что же круче: лучший игрок по версии ФИФА или же «Золотой мяч»? Пришел к выводу, что награда The Best более значима. Там голосуют исключительно журналисты и профессионалы, а в процессе выбора обладателя «Золотого мяча» нет четкой проверки, прозрачности. Футбольная политика иногда тоже играет свою роль», - поделился поляк в интервью с местным ресурсом Piłka Nożna.

Напомним, что Левандовски стал победителем в голосовании от ФИФА, а вот на церемонии, которую ежегодно проводит France Football, уступил плеймейкеру «ПСЖ» Лионелю Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Золотой Мяч Роберт Левандовски
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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