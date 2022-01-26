«Бавария» продала больше всех футболок среди футбольных клубов

Компания Euromerica Sport Marketing подсчитала, что «Бавария» продала 3,2 миллиона футболок в прошлом году на континенте, больше, чем любой другой футбольный клуб.

«Реал» занял второе место с 3 миллионами футболок, за ним следуют «Ливерпуль» с 2,4 миллионами футболок и «Манчестер Юнайтед» с 1,95 миллионами. Далее расположился «Ювентус» - единственная итальянская команда в первой десятке, занявшая пятое место после продажи 1,42 миллиона футболок. Она обошла «Барселону», которая оказалась на шестом месте (1,34 млн), победителя Лиги чемпионов «Челси» (1,31 млн) и дортмундскую «Боруссию» (1,18 млн). Замыкают десятку «Пари Сен-Жермен» (1,18 млн) и «Манчестер Сити» (1,087 млн).

После ограничений на посещение стадионов во время пандемии продажа футболок стала одной из самых важных статей дохода для европейских клубов, сообщает Football Italia.