Альфонсо Дэвис пропустит не менее трех месяцев

Мы уже сообщали о том, что 21-летний канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис выбыл из строя на неопределенный срок из-за коронавирусных осложнений. Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн не смог уточнить, на какой именно срок выбыл его подопечный.

Но сейчас появилась некоторая ясность - Дэвис пропустит как минимум три месяца, что означает, что вернуться в строй он сможет только под самый конец сезона.

- В случае вызванного коронавирусом миокардита совет один - отдыхать как минимум три месяца, - пояснил авторитетный немецкий кардиолог Флориан Штраубе, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.