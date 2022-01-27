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Чемпионат Германии. Бундеслига

Альфонсо Дэвис пропустит не менее трех месяцев

27 Января 2022 • 06:52 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
05.02 20:30

Мы уже сообщали о том, что 21-летний канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис выбыл из строя на неопределенный срок из-за коронавирусных осложнений. Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн не смог уточнить, на какой именно срок выбыл его подопечный.

Но сейчас появилась некоторая ясность - Дэвис пропустит как минимум три месяца, что означает, что вернуться в строй он сможет только под самый конец сезона.

- В случае вызванного коронавирусом миокардита совет один - отдыхать как минимум три месяца, - пояснил авторитетный немецкий кардиолог Флориан Штраубе, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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