Гётце критикует Гвардиолу: «Он думал только о поле, игнорируя человеческий аспект»

Клубная карьера автора победного гола на чемпионате мира 2014 года Марио Гётце не задалась - после ухода из дортмундской «Боруссии» в «Баварию» он перестал выступать на том уровне, к которому приучил перед тем чемпионатом, под началом Клоппа в составе «шмелей». В своих бедах Гётце винит Гвардиолу - по его мнению, именно каталонский специалист, тренировавший в то время «Баварию», пустил его карьеру под откос.

- Когда мне пришлось уйти из «Баварии», я действительно думал о «Ливерпуле». Был бы счастлив вернуться под начало Клоппа, он стал для меня вторым отцом, - заявил Гётце в документальном фильме, показанном телеканалом DAZN.

Гвардиолу Гётце уважает, но...

- Человек поля, который всегда думает о тактике. Я многому научился у него в этом плане, но отношения с ним не сложились. Он думает только о том, что происходит на поле, игнорирует то, что важно вне поля и не смотрит внутрь себя и внутрь других людей. С игроками надо быть внимательным и вне поля. Так было с Клоппом, но не с Гвардиолой, - добавил Марио.