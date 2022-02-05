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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» дал бой «Баварии», но проиграл

05 Февраля 2022 • 22:27 Комментировать
Бавария
3:2
РБ Лейпциг
окончен

В центральном матче 21-го тура Бундеслиги встретились «Бавария» и набравший хорошую форму «РБ Лейпциг». Коллектив Доменико Тедеско дал бой лидеру и сыграл агрессивно, что помогло дважды ответить голами на результативные удары соперника. После точного выстрела Томаса Мюллера отличился Андре Силва, а на мяч Роберта Левандовски ответил Кристофер Нкунку. Вот только автогол Йошко Гвардиола стал фатальным для «быков» - 2:3.

«Бавария» до девяти очков увеличила отрыв от второго места, «РБ Лейпциг» - седьмой.

Протокол игры  
Бавария 3:2РБ Лейпциг
(1:0) Мюллер Томас12'   
  27'Андре Силва (1:1)
(2:1) Левандовски Роберт44'   
  53'Нкунку Кристофер (2:2)
(3:2) Гвардиол Йошко58'   
Нойер МануэльПавар БенжаменЗюле НикласЭрнандес Люка   22'  73' (Юпамекано Део (  73') Гнабри СержКиммих ЙозуаТолиссо Корентен  63' (Мусиала Джамал (  63') Коман Кингсли  84' (Забитцер Марсель (  84') Мюллер Томас  84' (Ньянзу Танги (  84') Сане ЛеройЛевандовски Роберт
Запасные: Ваннер ПаульТильман МаликРока МаркРичардс ОмарУльрайх Свен
Гулачи ПетерКлостерманн ЛукасОрбан ВиллиГвардиол ЙошкоМукиэле Норди  72' (Хенрихс Бенджамин (  72'   74') Лаймер Конрад   45'  61' (Айдара Амаду (  61') Кампль Кевин  46' (Собослаи Доминик (  46') Анхелиньо ХосеОльмо Дани  61' (Форсберг Эмиль (  61') Андре Силва  80' (Поульсен Юссуф (  80') Нкунку Кристофер   63'
Запасные: Бонна СоломонМартинес ХосепЧаунер ФилиппНовоа Уго
05 февраля. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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окончен Майнц 2:0 Хоффенхайм
окончен Кёльн 1:0 Фрайбург 2.40 3.40 2.95
окончен Аугсбург 2:0 Унион Берлин
окончен Штуттгарт 2:3 Айнтрахт Фр 2.65 3.55 2.55
окончен Бавария 3:2 РБ Лейпциг
06.02  17:30 Боруссия Д ... Байер Л 1.81 4.30 3.95
06.02  19:30 Вольфсбург ... Гройтер Фюрт 1.57 4.40 5.60
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Сегодня, 05 Февраля
22:27 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» дал бой «Баварии», но проиграл
20:05 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «РБ Лейпциг» - 3:2 (закончен)
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