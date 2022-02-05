«РБ Лейпциг» дал бой «Баварии», но проиграл

В центральном матче 21-го тура Бундеслиги встретились «Бавария» и набравший хорошую форму «РБ Лейпциг». Коллектив Доменико Тедеско дал бой лидеру и сыграл агрессивно, что помогло дважды ответить голами на результативные удары соперника. После точного выстрела Томаса Мюллера отличился Андре Силва, а на мяч Роберта Левандовски ответил Кристофер Нкунку. Вот только автогол Йошко Гвардиола стал фатальным для «быков» - 2:3.

«Бавария» до девяти очков увеличила отрыв от второго места, «РБ Лейпциг» - седьмой.