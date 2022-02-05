«РБ Лейпциг» дал бой «Баварии», но проиграл

В центральном матче 21-го тура Бундеслиги встретились «Бавария» и набравший хорошую форму «РБ Лейпциг». Коллектив Доменико Тедеско дал бой лидеру и сыграл агрессивно, что помогло дважды ответить голами на результативные удары соперника. После точного выстрела Томаса Мюллера отличился Андре Силва, а на мяч Роберта Левандовски ответил Кристофер Нкунку. Вот только автогол Йошко Гвардиола стал фатальным для «быков» - 2:3.
«Бавария» до девяти очков увеличила отрыв от второго места, «РБ Лейпциг» - седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Мюллер Томас12'
|27'Андре Силва (1:1)
|(2:1) Левандовски Роберт44'
|53'Нкунку Кристофер (2:2)
|(3:2) Гвардиол Йошко58'
Нойер Мануэль•Павар Бенжамен•Зюле Никлас•Эрнандес Люка 22' 73' (Юпамекано Део ( 73') •Гнабри Серж•Киммих Йозуа•Толиссо Корентен 63' (Мусиала Джамал ( 63') •Коман Кингсли 84' (Забитцер Марсель ( 84') •Мюллер Томас 84' (Ньянзу Танги ( 84') •Сане Лерой•Левандовски Роберт
Гулачи Петер•Клостерманн Лукас•Орбан Вилли•Гвардиол Йошко•Мукиэле Норди 72' (Хенрихс Бенджамин ( 72' ) • 74'Лаймер Конрад 45' 61' (Айдара Амаду ( 61') •Кампль Кевин 46' (Собослаи Доминик ( 46') •Анхелиньо Хосе•Ольмо Дани 61' (Форсберг Эмиль ( 61') •Андре Силва 80' (Поульсен Юссуф ( 80') •Нкунку Кристофер 63'
Запасные: Бонна Соломон•Мартинес Хосеп•Чаунер Филипп•Новоа Уго
05 февраля. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
Бан пользователя