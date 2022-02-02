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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер гордится тем, что по некоторым компонентам игры начал опережать Месси

02 Февраля 2022 • 23:09 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
05.02 20:30

Не так давно мы сообщали, что полузащитник «Баварии» Томас Мюллер по некоторым статистическим показателям преследует форварда «ПСЖ» Лионеля Месси - в частности, речь идет о количестве голевых передач. Томас гордится тем, что добивается таких показателей - по его словам, главной мотивацией является возможность соперничать с лучшими, то есть с такими игроками, как Месси.

- Если взять отрезок за последние три года, то я, кажется, даже опережаю Лионеля по количеству передач. Это отличная мотивация - конкуренция с лучшими футболистами, с такими, как Лео. Я так действую с 2010 года, но не сравнивайте меня напрямую с Месси, это лишено смысла, - цитирует Мюллера Bild.

В текущем сезоне на счету Мюллера - шесть голов, и при этом он уже шестнадцать раз ассистировал партнерам (чаще всего в качестве адресата выступает Роберт Левандовски) в двадцати проведенных матчах. На счету Месси пока что двенадцать матчей чемпионата - один гол и пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лионель Месси ПСЖ Томас Мюллер
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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