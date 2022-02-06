Кан: «Мы хотим сохранить Толиссо»

Несмотря на слухи о том, что «Лион» хочет вернуть в свой состав Корентена Толиссо, «Бавария» хотела бы сохранить его у себя. Так, по крайней мере, уверяет Оливер Кан - гендиректор мюнхенского гранда. Толиссо хотел бы получать больше, в то время как руководство клуба не видит для того оснований - так, по крайней мере, трактовалась ситуация ранее.

- Переговоры по новому контракту идут, но чтобы ударить по рукам, нужно, чтобы обе стороны были довольны, - цитирует Кана Sky Germany.

Толиссо выступает в «Баварии» с 2017 года, его нынешний контракт истекает предстоящим летом.