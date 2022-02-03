Левандовски считает, что Месси не сможет показывать прежнюю результативность, когда будет в возрасте Роналду

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал выступления Лионеля Месси и Криштиану Роналду в текущем сезоне после того, как они оба сменили клубную прописку прошлым летом. Поляк отметил показатели форварда «МЮ», а также спрогнозировал развитие карьеры плеймейкера «ПСЖ».

«Месси – это инного типа игрок, от Роналду другие ожидания. В возрасте 36 лет Лео не сможет сохранять прежнюю результативность. Посмотрите, ему трудно далась смена команды. Он никогда не играл вне Испании, у него проблемы с языковым барьером. Криштиану много раз решался на перемены, но при трансфере не важен возраст, а важны обстоятельства», - цитирует Левандовски ресурс Piłka Nożna.