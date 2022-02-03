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Левандовски считает, что Месси не сможет показывать прежнюю результативность, когда будет в возрасте Роналду

03 Февраля 2022 • 22:24 Комментировать (1)
Бавария
...
РБ Лейпциг
05.02 20:30

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал выступления Лионеля Месси и Криштиану Роналду в текущем сезоне после того, как они оба сменили клубную прописку прошлым летом. Поляк отметил показатели форварда «МЮ», а также спрогнозировал развитие карьеры плеймейкера «ПСЖ».

«Месси – это инного типа игрок, от Роналду другие ожидания. В возрасте 36 лет Лео не сможет сохранять прежнюю результативность. Посмотрите, ему трудно далась смена команды. Он никогда не играл вне Испании, у него проблемы с языковым барьером. Криштиану много раз решался на перемены, но при трансфере не важен возраст, а важны обстоятельства», - цитирует Левандовски ресурс Piłka Nożna.  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Роберт Левандовски
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
03 Февраля 2022 в 22:42
Так и ты свали с тепличной Германии и покажи чего ты можешь, скажем в ЛЛ.. Или со сборной что-нибудь выиграй... Трындеть - не мешки ворочать... Factos... А-ха-ха-ха...
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