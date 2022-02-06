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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тедеско доволен игрой, но недоволен результатом

06 Февраля 2022 • 05:46 Комментировать
Бавария
3:2
РБ Лейпциг
окончен

«РБ Лейпциг» в 21-м туре немецкой Бундеслиги встречался с «Баварией», но набрать очков в матче не сумел, хотя и старался дать бой гранду немецкого футбола. «Лейпциг» дважды сравнивал счет. но затем Гвардиол неудачно срезал мяч в свои ворота, и на это «красные быки» ответить уже не сумели. Главный тренер клуба Доменико Тедеско доволен игрой, но расстроен поражением.

- Игра хорошая, но мы слишком легко пропустили два гола. Отыграться после третьего мяча не получилось, потому что мы пытались действовать слишком быстро, что не работало. Тем менее, я доволен многими вещами в нашем исполнении в этом матче, - заявил Тедеско. слова которого приводит официальный сайт «красных быков».
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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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