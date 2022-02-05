Румменигге: «Мы плакали, когда Гвардиола объявил об уходе»

Хосеп Гвардиола провел три года в Мюнхене, тренируя мюнхенскую «Баварию». За это время были выиграны три чемпионата Германии, два Кубка Германии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, хотя и не удалось выиграть Лигу чемпионов. Уход каталонского тренера стал сильным ударом для руководства мюнхенского клуба, в частности, для Карл-Хайнца Румменигге.

- Этот ноябрьский день 2015 года я никогда не забуду. Мы обедали вместе и он сказал, что хочет уйти. Ему был нужен другой вызов. Он был честен с самого начала. Эмоционально это было очень непросто - я видел на его глазах слезы, и по моим щекам также текли слезы, - вспоминает Румменигге, слова которого приводит ilposticipo.it.