«Бавария» и «Боруссия» Д борятся за трансфер Закарии

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария в ближайшее время может сменить клубную прописку. Контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2022 года, а футболист не намерен его продлевать.

В свою очередь, «Бавария» и дортмундская «Боруссия» ведут активную борьбу за подписание футболиста уже в это трансферное окно. Также на трансфер футболиста претендует «Манчестер Юнайтед», который уже ведёт переговоры с агентом Закарии. Об этом у себя в «Твиттере» сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что Закария в этом сезоне провёл 16 матчей в чемпионате Германии, где отличился двумя голами и одной результативной передачей.