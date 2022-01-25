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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» обхаживает защитника мёнхенгладбахской «Боруссии»

25 Января 2022 • 21:54 Комментировать
Арминия
...
Боруссия М
05.02 17:30

Защитник Маттиас Гинтер может стать игроком «Баварии», но не прямо сейчас, а летом, когда истечет его действующее соглашение с мёнхенгладбахской «Боруссией». О такой вероятности сообщает в своем «Твиттере» итальянский репортер Николо Скира, специализирующийся на новостях о трансферах. Продлевать свое соглашение с мёнхенгладбахцами 28-летний Гинтер не спешит, а посему летом может рассчитывать на щедрый контракт от чемпиона Германии.

Как уточняет источник, речь идет о четырехлетнем соглашении, но его финансовые условия не сообщаются. За свой нынешний клуб Маттиас выступает с 2017 года, в текущем сезоне на его счету семнадцать сыгранных матчей в составе «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Маттиас Гинтер трансферы футбола - зима 2022
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АРМИНИЯ БОРУССИЯ М
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