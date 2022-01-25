«Бавария» обхаживает защитника мёнхенгладбахской «Боруссии»

Защитник Маттиас Гинтер может стать игроком «Баварии», но не прямо сейчас, а летом, когда истечет его действующее соглашение с мёнхенгладбахской «Боруссией». О такой вероятности сообщает в своем «Твиттере» итальянский репортер Николо Скира, специализирующийся на новостях о трансферах. Продлевать свое соглашение с мёнхенгладбахцами 28-летний Гинтер не спешит, а посему летом может рассчитывать на щедрый контракт от чемпиона Германии.

Как уточняет источник, речь идет о четырехлетнем соглашении, но его финансовые условия не сообщаются. За свой нынешний клуб Маттиас выступает с 2017 года, в текущем сезоне на его счету семнадцать сыгранных матчей в составе «Боруссии».