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Чемпионат Германии. Бундеслига

Зоммер провёл свой 250-й матч в Бундеслиге

06 Февраля 2022 • 06:00 Комментировать
Арминия
1:1
Боруссия М
окончен

Мёнхенгладбахская «Боруссия» сыграла на выезде против «Арминии» в матче 21-го тура Бундеслиги, но не сумела переиграть своего соседа по турнирной таблице. Для голкипера мёнхенгладбахцев Янна Зоммера эта игра стала 250-й в Бундеслиге, и он стал первым иностранцем в составе «Боруссии», добравшимся до столь высокой цифры.

В то же время среди иностранных голкиперов в общей классификации Бундеслиги Зоммер со своими 250-ю матчами занимает третье место. Впереди лишь Ронни Хелльстрём с 266-ю матчами, а также Диего Беналия - 259 матчей. И, скорее всего, уже в этом сезоне Зоммер сможет выбраться на второе место по этому показателю.

Зоммер выступает за мёнхенгладбахскую «Боруссию» с 2014 года, ранее он выступал только за швейцарские клубы.
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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Янн Зоммер
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