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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» и «Интер» не отказались от намерения побороться за Анхелиньо

02 Февраля 2022 • 06:04 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
05.02 20:30

Испанский защитник Анхелиньо удачно выступает в составе немецкого «РБ Лейпцига», чем привлек внимание «Интера» и мадридского «Реала». Правда, оформить сделку в зимнее трансферное окно не получилось, однако это не означает, что летом переговоры не возобновятся. Сейчас же преградой стал высокий ценник - 50 миллионов евро. Вместо этого «Интер» предпочел купить Робина Госенса за 25 миллионов евро. Но летом «Лейпциг» должен стать сговорчивее и уступит 25-летнего испанца за сумму в примерно тридцать миллионов, сообщает Diario AS.

В текущем сезоне Анхелиньо не только успешно выполняет свои прямые обязательства в защите, но также удачно ассистирует партнерам - на его счету уже семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Анхелиньо трансферы футбола - зима 2022
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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