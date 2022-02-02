«Реал» и «Интер» не отказались от намерения побороться за Анхелиньо

Испанский защитник Анхелиньо удачно выступает в составе немецкого «РБ Лейпцига», чем привлек внимание «Интера» и мадридского «Реала». Правда, оформить сделку в зимнее трансферное окно не получилось, однако это не означает, что летом переговоры не возобновятся. Сейчас же преградой стал высокий ценник - 50 миллионов евро. Вместо этого «Интер» предпочел купить Робина Госенса за 25 миллионов евро. Но летом «Лейпциг» должен стать сговорчивее и уступит 25-летнего испанца за сумму в примерно тридцать миллионов, сообщает Diario AS.

В текущем сезоне Анхелиньо не только успешно выполняет свои прямые обязательства в защите, но также удачно ассистирует партнерам - на его счету уже семь результативных передач.